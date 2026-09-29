Che fine ha fatto Gessica Lattuca? Il caso torna su Fatti di Nera

A otto anni dalla scomparsa, si torna a parlare del caso di Gessica Lattuca, la giovane mamma di Favara di cui non si hanno più notizie dal 2018. Una vicenda ancora oggi avvolta nel mistero e che continua a interrogare familiari, investigatori e opinione pubblica.

Questo pomeriggio, sul canale 122, l’emittente televisiva Fatti di Nera ha dedicato una puntata della trasmissione “Scomparsi”, condotta da Tommaso Pondini, alla storia di Gessica. Dalla piazza Cavour di Favara, l’inviato Hermes Carbone ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della vicenda. In studio, a contribuire all’approfondimento, la criminologa Federica Di Pietrantonio. In collegamento da remoto sono intervenuti l’avvocato Salvatore Cusumano, legale della famiglia Lattuca, la giornalista di Grandangolo Agrigento, Irene Milisenda e la giornalista di Fanpage, Gabriella Mazzeo.

Nel corso della trasmissione è stata ricostruita la storia della scomparsa della giovane donna, una vicenda che, nonostante gli anni trascorsi, non ha ancora restituito una risposta definitiva sulla sua sorte.Gessica Lattuca è scomparsa nel 2018 e da allora le ricerche e gli approfondimenti sul caso hanno alimentato interrogativi e dubbi. Una storia nella quale, nel corso degli anni, sono emersi elementi controversi, piste investigative, dichiarazioni e circostanze che hanno contribuito a rendere ancora più complesso il quadro.

Il caso continua così a rimanere aperto nell’interesse dell’opinione pubblica. A otto anni di distanza, resta soprattutto una domanda: che fine ha fatto Gessica Lattuca?