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Manifesto funebre del sindaco Spinelli al cimitero, ennesimo avvertimento a Calamonaci

Rinvenuto un manifesto funebre nel cimitero del piccolo paese dell’Agrigentino che annunciava la dipartita di Spinelli con tanto di foto e dati personali

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ancora una minaccia esplicita al sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. Una escalation che sembra non conoscere freni con un altro inquietante messaggio all’indirizzo del primo cittadino.

Nella giornata di venerdì, infatti, è stato rinvenuto un manifesto funebre nel cimitero del piccolo paese dell’Agrigentino che annunciava la dipartita di Spinelli con tanto di foto e dati personali. A fare la scoperta è stato un operatore ecologico che ha lanciato l’allarme. Spinelli, negli ultimi tempi, è stato destinatario di intimidazioni più o meno esplicite. L’ultima, in ordine di tempo, una decina di giorni addietro. 

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