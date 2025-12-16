Apertura

Banditi rapinano panificio minacciando con una mazza il titolare, indagini 

È successo a Canicattì dove due banditi hanno messo a segno una rapina ai danni dell’attività commerciale intorno le tre del mattino

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Si sono presentati armati di mazza da baseball e con il volto travisato da passamontagna all’orario di apertura del laboratorio di un panificio. È successo a Canicattì dove due banditi hanno messo a segno una rapina ai danni dell’attività commerciale intorno le tre del mattino.

I malviventi hanno minacciato il titolare per poi dirigersi verso la cassa dove hanno prelevato circa 200 euro prima di fuggire. Ad attenderli, probabilmente, un terzo complice a bordo di un’auto. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei balordi. 

