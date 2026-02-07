Apertura

Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente: è in terapia intensiva

A causa di varie ustioni la bimba è stata trasferita al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata nella sua casa ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, a causa di acqua bollente.

Le ustioni interessano gravemente il lato sinistro del corpo. Dopo il primo soccorso all’ospedale Guzzardi di Vittoria, questa mattina la bambina è stata presa in carico dal Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverata in terapia intensiva. Le ustioni coinvolgono circa il 15% del corpo e la piccola ha già iniziato il trattamento specialistico.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

Giornalista assolta dall’accusa di diffamazione
Agrigento

L’ASP di Agrigento incontra il presidente Schifani: organici potenziati e servizi in crescita nella sanità agrigentina
Messina

Messina, si dimette il sindaco Federico Basile
Ultime Notizie

Fugge da incidente senza prestare soccorso: individuato e denunciato 42enne
Catania

Viaggiava contromano con droga e denaro: arrestato 16enne
Agrigento

Rilancio delle edicole: incontro tra Confcommercio Agrigento e SNAG
banner italpress istituzionale banner italpress tv