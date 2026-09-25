Palermo

Scontro scooter-bici, morto rider di 37 anni

La vittima è Salvatore Zora, rider di Glovo. Lascia la moglie e due figlie piccole

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

E’ morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo Salvatore Zora, il rider di Glovo di 37 anni rimasto coinvolto ieri in un incidente al Foro Italico. L’uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. “Di fronte all’ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade non possiamo limitarci al cordoglio. Morire mentre si lavora non può mai essere considerato inevitabile”, dice in una nota la Cgil.

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