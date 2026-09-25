Calcio

Castrum Favara: Gabriele Mazza firma per i gialloblù

Giovane attaccante palermitano che rafforza così la squadra

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Gabriele Mazza è un nuovo giocatore della CastrumFavara. L’ altleta palermitano, 22 anni, attaccante, alto 1,81 si è già aggregato al gruppo squadra di Antimo Iunco ed oggi ha disputato la partitella in famiglia con l’ Under 19 di mister Carlo Novara in vista di un probabile debutto domenica contro l’ Avola.
Mazza arriva da Ferrara, dove ad inizio d’anno ha indossato la storica casacca a strisce biancazzurre della Spal. In precedenza ha giocato nel Vittoria, Igea Virtus, Locri, Sancataldese e Palermo U19.

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