Burgio, devastato uliveto di un bracciante agricolo: indagini in corso

Nelle campagne di contrada “Zoppi” a Burgio sono stati rasi al suolo 24 alberi di ulivo di proprietà di un cinquantanovenne bracciante agricolo, che dopo aver fatto la scoperta, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri. Aperta inchiesta per danneggiamento.

Nei giorni scorsi altri due episodi si sono registrati nell’area del Saccense. Indagini in corso dunque per ricostruire l’accaduto.