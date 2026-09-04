Messina

Trovata morta in casa, Melissa Echevarria è stata uccisa: arrestato un tunisino

Un 44 enne tunisino messo alle strette dalla Polizia ha confessato il delitto

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Svolta nelle indagini sulla morte dell‘argentina Melissa Echevarria, quarantenne trovata morta il 14 agosto in una casa di via La Farina a Messina. In un primo momento, l’autopsia aveva escluso la morte violenta ma le successive indagini della squadra mobile di Messina hanno consentito di fare piena luce sull’accaduto. In realtà la sudamericana sarebbe stata strangolata ma sul suo corpo in decomposizione non ci sarebbero stati segni evidenti di violenza, così come del resto aveva rivelato l’autopsia eseguta al Piemonte dal medico legale incaricato dalla procura di Messina, il dottore Giovanni Andò.

Ad uccidere la donna sarebbe stato un 44enne tunisino che si trovava in carcere per altra causa e che, dagli elementi raccolti, sarebbe stata l’ultima persona a vedere in vita la Echevarria. Messo alle strette dagli investigatori avrebbe confessato di aver ucciso la donna argentina, probabilmente al cultime di una lite.

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