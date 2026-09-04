Volo salvavita da Catania a Ciampino per una bambina di 6 mesi

Si è appena concluso il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di 6 mesi in imminente pericolo vita. La piccola paziente è stata trasferita con la massima tempestività dal presidio ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina, all’Aeroporto di Catania per poi raggiungere Ciampino, a bordo di un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’aeromobile è decollato dall’aeroporto di Catania alle ore 14:30 con a bordo, oltre ai genitori, anche un medico che ha garantito il monitoraggio e l’assistenza sanitaria continua durante il volo. L’atterraggio presso lo scalo di Ciampino è avvenuto alle ore 15:30. Una volta a terra, la piccola è stata prontamente affidata alle cure del personale del 118 per il successivo trasferimento in ambulanza presso l’Ospedale “Bambino Gesù”. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Messina per consentire il ricovero immediato, è stato gestito dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare.