Lampedusa

Sulla Spiaggia dei Conigli nate nella notte 121 tartarughe da tre diversi nidi

Sale a oltre 700 il numero delle piccole tartarughe nate finora e che hanno raggiunto il mare

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Questa notte, nella splendida Spiaggia dei Conigli, all’interno della Riserva Naturale Regionale gestita da Legambiente Sicilia, sono nate ben 121 piccole tartarughe da 3 diversi nidi. Con loro, sale a oltre 700 il numero delle piccole tartarughe nate finora e che hanno raggiunto il mare.

“Siamo davvero felici di questo straordinario risultato, ma la stagione delle schiuse è tutt’altro che conclusa. Dei 14 nidi presenti infatti, 9 hanno già completato la schiusa, 3 nidi sono in corso di schiusa e 2 sono ancora in incubazione. Insomma, ci aspettano ancora tante emozioni e, soprattutto, tante piccole tartarughe pronte a intraprendere il loro viaggio verso il mare”, scrivono in una nota i volontari della Riserva Naturale Isola di Lampedusa.

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