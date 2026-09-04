Sulla Spiaggia dei Conigli nate nella notte 121 tartarughe da tre diversi nidi

Questa notte, nella splendida Spiaggia dei Conigli, all’interno della Riserva Naturale Regionale gestita da Legambiente Sicilia, sono nate ben 121 piccole tartarughe da 3 diversi nidi. Con loro, sale a oltre 700 il numero delle piccole tartarughe nate finora e che hanno raggiunto il mare.

“Siamo davvero felici di questo straordinario risultato, ma la stagione delle schiuse è tutt’altro che conclusa. Dei 14 nidi presenti infatti, 9 hanno già completato la schiusa, 3 nidi sono in corso di schiusa e 2 sono ancora in incubazione. Insomma, ci aspettano ancora tante emozioni e, soprattutto, tante piccole tartarughe pronte a intraprendere il loro viaggio verso il mare”, scrivono in una nota i volontari della Riserva Naturale Isola di Lampedusa.