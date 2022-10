Campobello di Licata, sequestrato impianto autodemolizioni

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno eseguito il sequestro preventivo di un deposito di autodemolizioni, utilizzato anche come stoccaggio di pezzi di veicoli, per violazioni in materia ambientale. Il titolare della struttura, un trentacinquenne di Campobello di Licata, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. La rimessa si trova alla periferia di Campobello di Licata.

Durante i controlli sono emerse criticità nella miscelazione di categoria di rifiuti con conseguenti rischi ambientali. Diversi scarti sono stati trovati ammucchiati senza una reale distinzione. Sul posto, oltre i militari della stazione di Campobello di Licata, anche il personale dell'Arpa che ha effettuato prelievi di campioni del terreno per verificarne lo stato di inquinamento.