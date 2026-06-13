Canicattì, banditi armati picchiano cinquantenne e gli tolgono soldi e auto

Rapina violenta a Canicattì. Un cinquantenne autotrasportatore è stato investito, picchiato in strada e poi derubato di soldi e auto da due banditi armati di pistola. È successo nei pressi di viale della Vittoria. Ad entrare in azione due malviventi che, a bordo di uno scooter, hanno travolto l’autotrasportatore mentre stava recuperando il suo fuoristrada.

Una volta a terra, dunque, è stato aggredito e colpito con il calcio della pistola. I banditi, infine gli hanno tolto i soldi che aveva in tasca e rubato anche l’automobile. Lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi. Il cinquantenne è stato trasferito in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticati traumi sparsi. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona.