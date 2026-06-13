Agrigento

Appicca due incendi e danneggia tre auto in una notte, identificato giovane immigrato 

Ci sarebbe la stessa dietro due incendi appiccati e tre auto danneggiate in una sola notte ad Agrigento

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Ci sarebbe la stessa dietro due incendi appiccati e tre auto danneggiate in una sola notte ad Agrigento. Sono i filmati di alcune telecamere ad avere immortalato un giovane immigrato, probabilmente in stato di alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di droga o alcol.

Il ragazzo avrebbe appiccato le fiamme ad alcuni cumuli di immondizia prima in via Callicratide e successivamente in piazza Ravanusella. Nella vicina piazza Metello, invece, avrebbe danneggiato tre automobili con l’amara scoperta dei proprietari fatta l’indomani. Diverse telecamere di sorveglianza, però, avrebbero ripreso l’azione del giovane. I filmati sono stati acquisiti dai carabinieri. 

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