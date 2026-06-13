Controlli dei carabinieri sul depuratore a Lampedusa, prelevati campioni 

I carabinieri del Centro anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai tecnici di Arpa, hanno apposto i sigilli ad alcuni cumuli di rifiuti all’interno dell’impianto di depurazione dell’isola. La struttura, già in passato al centro di inchieste e più volte sequestrato, non è mai del tutto entrato in funzione.

Il personale dell’Arpa ha effettuato dei prelievi, che verranno analizzati in laboratorio, con lo scopo di verificare eventuali danni ambientali. L’obiettivo dei carabinieri è quello di verificare presunte responsabilità sul funzionamento dell’impianto e garantire che i reflui urbani vengano trattati in maniera adeguata prima di finire in mare.