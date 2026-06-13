Canicattì
Ruba due volte in cinque giorni nello stesso supermercato, 29enne a processo
All’agrigentino vengono contestati due furti, messi a segno tra il 5 ed il 10 giugno 2024 - all’interno del "Super Conveniente" di Canicattì
La Procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di un ventinovenne accusato di furto. L’imputato, difeso dall’avvocato Teres’Alba Raguccia, comparirà il prossimo 17 novembre per l’udienza predibattimentale.
All’agrigentino vengono contestati due furti, messi a segno tra il 5 ed il 10 giugno 2024 – all’interno del “Super Conveniente” di Canicattì. Il giovane avrebbe rubato generi alimentari per un valore complessivo di 200 euro.
Redazione
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