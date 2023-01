Canicattì, compra 3 mila euro di piastrelle con assegno scoperto: denunciato 

Acquista piastrelle e arredi per il bagno in un negozio di Canicattì e paga con un assegno risultato poi scoperto. Un trentasettenne del posto è stato denunciato per truffa al termine di un’attività investigativa cominciata con la segnalazione di un commerciante di 54 anni.

Quest’ultimo ha scoperto di essere stato raggirato nel momento in cui si è recato all’ufficio postale per incassare l’assegno. Il commerciante ha provato più volte a mettersi in contatto con l’acquirente che però ha sempre trovato scuse per temporeggiare fino a quando si è reso successivamente irreperibile.

Da qui la denuncia al commissariato di Canicattì con gli agenti che in breve tempo hanno rintracciato il 37enne denunciandolo per truffa.