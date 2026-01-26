Apertura

Castrofilippo, hanno dato fuoco a un’auto e un portone di abitazione: arrestati padre e figlio

I due, indagati per le ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati bloccati dai carabinieri a Castrofilippo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Padre e figlio, rispettivamente di 43 e 17 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per aver appiccato il fuoco a un’autovettura e al portone di un’abitazione, determinando un concreto pericolo per la pubblica incolumità.

I due, indagati per le ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati bloccati dai carabinieri a Castrofilippo.

Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di oggetti atti a offendere e materiale infiammabile, ritenuti compatibili con i fatti contestati. Il minorenne è stato accompagnato in una struttura di prima accoglienza, come disposto dalla Procura del tribunale per i minorenni di Palermo, mentre il genitore, su disposizione della Procura di Agrigento, è finito agli arresti domiciliari.

