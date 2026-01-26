Ciclone Harry, 100 milioni di euro dal Governo Meloni; Schifani: “deciso stato emergenza nazionale”

Cento milioni di euro come prima tranche per gli interventi di somma urgenza. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, il primo stanziamento che il governo avrebbe comunicato ai presidenti delle Regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, colpite dal ciclone Harry, mentre è in corso il Consiglio dei ministri chiamato a deliberare lo stato di emergenza.

LA NOTA DEL PRESIDENTE SCHIFANI A MARGINE DEL CDM

“In queste ore difficili per tanti siciliani colpiti dal Ciclone Harry, il Consiglio dei ministri ha stanziato complessivamente 100 milioni di euro, deliberando lo stato di emergenza nazionale”. Cosi in una nota il presidente della Regione Renato Schifani che ha partecipato al CdM con rango di ministro, come previsto dallo Statuto quando si trattano questioni che riguardano la Sicilia.

“Ringrazio, dice Schifani, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sensibilità, l’attenzione e la rapidità dimostrate. Alla nostra gente voglio dire che non è sola: tutte le strutture regionali sono al lavoro con il massimo impegno per intervenire subito e non lasciare indietro nessuno”, ha concluso Schifani.