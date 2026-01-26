Topi al Politi di Agrigento? I rappresentati d’istituto: “Caso isolato, la scuola ha agito con celerità”

Nei giorni scorsi all’interno del Liceo Politi di Agrigento, nella sede di via Matteo Cimarra, è stato avvistato un topolino. Le immagini, hanno fatto ben presto il giro del web destando preoccupazione tra i genitori ma anche tra gli studenti stessi. La dirigente scolastica, Milena Siracusa, non appena ricevuto la segnalazione, ha attivato immediatamente le procedure di emergenza, programmando un intervento di derattizzazione e disinfestazione.

“Si è trattato di un evento isolato e prontamente rilevato. Nessuna infestazione protratta per giorni. La scuola ha agito con la massima solerzia”, si legge in una nota da parte dei rappresentanti d’istituto. “E’ stata la risposta tecnica più rapida possibile coordinata con la ditta specializzata, per garantire un intervento profondo in assenza degli studenti e garantire la massima sicurezza al rientro”, continuano i rappresentanti degli alunni che “tengono a precisare con fermezza la propria posizione riguardo alle presunte tensioni con la Dirigente Scolastica, con la quale hanno tenuto da subito un rapporto di collaborazione e confronto, costante, equilibrato e disponibile. Non è stato adottato, né tantomeno minacciato, alcun provvedimento disciplinare nei confronti di noi studenti in relazione a questa vicenda come invece è stato falsamente riportato da qualcuno. Respingiamo fermamente insinuazione di “ipotesi di ritorsioni” o misure burocratiche punitive (come l’accompagnamento dei genitori). Il Liceo Politi non è incline a pratiche di controllo autoritario; al contrario, continuano nella nota, la nostra storia e il nostro operato quotidiano testimoniano una cultura di apertura, trasparenza e rispetto reciproco. La tutela della salute è, e rimane, la priorità assoluta. La rigidità burocratica citata non ha mai preval sul diritto alla sicurezza, che è stato garantito attraverso l’attivazione immediata dei protocolli sanitari previsti dalla legge”, hanno concluso.