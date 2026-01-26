Frana a Niscemi, sono circa 1000 le persone evacuate. Il sindaco “Il fronte si è allargato, siamo molto preoccupati”

ROMA (ITALPRESS) – Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha presieduto in mattinata dalla sala unità di crisi del Dipartimento un punto di situazione, con il Centro Operativo Comunale di Niscemi e la Prefettura di Caltanissetta, in relazione all‘importante frana che si è verificata nel comune del Nisseno, causando la chiusura di alcune strade e l’evacuazione di circa 1000 persone. Tutte le operazioni sono supportate da un team del Dipartimento della Protezione Civile che ha raggiunto il comune siciliano nella giornata di ieri.

IL SINDACO CONTI “SIAMO MOLTO PREOCCUPATI”

“Il fronte della frana si è allargato. Ha messo a dura prova il costone. Alcune case sono crollate, altre sono in pericolo”. Così a Sky Tg24 il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in merito alla frana che sta interessando il comune del nisseno. Interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono stati evacuati. “Abbiamo istituito una zona rossa“, spiega il primo cittadino, aggiungendo: “Nessuno rientrerà in queste ore e neanche nei prossimi giorni”. “C’è da fare – aggiunge -. Siamo molto preoccupati, per la frana e quello che potrà accadere nei prossimi giorni. Abbiamo chiesto il sostegno per i nuclei familiari che non potranno rientrare nelle loro case, le procedure sono in corso”.

-foto profilo facebook Dipartimeno Protezione Civile Regione Siciliana –

