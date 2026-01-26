Giudiziaria

Tribunale Caltanissetta, prescrizione per ex governatore siciliano Crocetta

Era imputato in uno dei processi a Antonello Montante

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato prescritta l’imputazione di associazione per delinquere a carico dell’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta nel processo Montante più 12. “Si conclude in questo modo un procedimento protrattosi oltre sette anni tra indagini e dibattimento in cui veniva contestata a Crocetta la partecipazione a una struttura associativa composta anche da persone che l’ex presidente non aveva mai conosciuto e neppure incontrato per caso – dice l’avvocato Vincenzo Lo Re – Crocetta non è mai stato convocato in fase di indagine per chiarire le contestazioni, e dunque si è ritrovato dentro, e adesso fuori, da questo processo senza toccare palla, se mi è consentita l’espressione calcistica”. Infine, aggiunge il legale, “occorre osservare che la Corte di Cassazione aveva già ritenuto inesistente l’associazione a delinquere capeggiata da Antonello Montante, nel primo troncone di questo procedimento definito con rito abbreviato”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Sistema Montante”, prescritta accusa associazione a delinquere per Brandara e Lo Bello 
dalla Regione

Al via al CEFPAS la formazione per assumere 46 agenti del Corpo forestale
Agrigento

Topi al Politi di Agrigento? I rappresentati d’istituto: “Caso isolato, la scuola ha agito con celerità”
Giudiziaria

Tribunale Caltanissetta, prescrizione per ex governatore siciliano Crocetta
Sicilia by Italpress

Frana a Niscemi, sono circa 1000 le persone evacuate. Il sindaco “Il fronte si è allargato, siamo molto preoccupati”
Apertura

Castrofilippo, hanno dato fuoco a un’auto e un portone di abitazione: arrestati padre e figlio
banner italpress istituzionale banner italpress tv