Rapina da 600 mila euro in una gioielleria: indaga la Polizia

Banda del buco in azione nella gioielleria Bracco in via Mariano Stabile a Palermo. I ladri oltre a circa 50 mila euro in contanti, avrebbero portato via decine di Rolex, gioielli, diamanti e altre pietre preziose per un valore complessivo stimato in 600mila euro.

Secondo una prima ricostruzione i ladri, dopo essere entrati in un’attività commerciale adiacente, o da un appartamento attiguo all’attività, avrebbero praticato un foro in una parete riuscendo ad avere libero accesso nella gioielleria. A lanciare l’allarme sono stati il titolare e i dipendenti questa mattina, all’apertura dell’attività. Indaga la squadra mobile della Questura. Sul posto anche il personale della Scientifica alla ricerca di impronte o altre tracce del passaggio dei ladri.