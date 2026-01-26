Palermo

Rapina da 600 mila euro in una gioielleria: indaga la Polizia

I ladri oltre a circa 50 mila euro in contanti, avrebbero portato via decine di Rolex, gioielli, diamanti e altre pietre preziose

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Banda del buco in azione nella gioielleria Bracco in via Mariano Stabile a Palermo. I ladri oltre a circa 50 mila euro in contanti, avrebbero portato via decine di Rolex, gioielli, diamanti e altre pietre preziose per un valore complessivo stimato in 600mila euro.

Secondo una prima ricostruzione i ladri, dopo essere entrati in un’attività commerciale adiacente, o da un appartamento attiguo all’attività, avrebbero praticato un foro in una parete riuscendo ad avere libero accesso nella gioielleria. A lanciare l’allarme sono stati il titolare e i dipendenti questa mattina, all’apertura dell’attività. Indaga la squadra mobile della Questura. Sul posto anche il personale della Scientifica alla ricerca di impronte o altre tracce del passaggio dei ladri.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Ciclone Harry, 100 milioni di euro dal Governo Meloni; Schifani: “deciso stato emergenza nazionale”
Caltanissetta

Stop per frana a circolazione treni Canicattì-Gela 
Palermo

Rapina da 600 mila euro in una gioielleria: indaga la Polizia
Agrigento

Agrigento, continua a piovere e il Viale delle Dune si allaga: l’intervento della Polizia locale
Caltanissetta

Niscemi, Di Paola: “situazione da catastrofe, subito intervento di Stato e Regione”
Apertura

Si sente male e muore in casa a 26 anni, esposto dei familiari: “Ritardi nei soccorsi”
banner italpress istituzionale banner italpress tv