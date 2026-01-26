Apertura

“Sistema Montante”, prescritta accusa associazione a delinquere per Brandara e Lo Bello 

Prescritta l'associazione per delinquere semplice, le due agrigentine restano al momento imputate per diverse ipotesi corruttive

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Prescrizione dell’accusa di associazione per delinquere semplice anche per Mariagrazia Brandara, ex commissario dell’Irsap ed ex sindaco di Naro, e Mariella Lo Bello, ex assessore regionale, difese dall’avvocato Salvatore Amato. Lo ha dichiarato, oltre che per l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta, il tribunale di Caltanissetta.

I tre, assieme ad altri, erano imputati nel processo Montante+12. Secondo gli inquirenti Antonello Montante, già sotto processo per corruzione sempre a Caltanissetta, avrebbe gestito un giro di corruzioni e avrebbe manovrato l’ex governatore Crocetta, i due assessori, burocrati e investigatori di alto profilo. Prescritta l’associazione per delinquere semplice, le due agrigentine restano al momento imputate per diverse ipotesi corruttive.

