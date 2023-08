Catania, Etna in attività: aeroporto chiuso fino alle 20

La fontana di lava del cratere di sud-est dell’Etna nel corso della notte ha prodotto una nube vulcanica che si e’ dispersa in direzione sud, producendo una ricaduta di cenere nel settore meridionale del vulcano e oltre. L’attivita’ di fontana di lava, afferma l’Osservatorio etneo dell’Ingv, e’ cessata a partire dalle 3:20 circa, e in seguito il cratere di sud-est e’ stato interessato da una debole emissione di cenere che a partire dalle 5:50 e’ diventata discontinua e confinata nell’area sommitale del vulcano. Infine, il trabocco lavico che ha coinvolto il fianco sud-occidentale del cratere si presenta in raffreddamento non essendo piu’ alimentato. Nel corso della notte l’attivita’ sismica ed infrasonica si e’ ulteriormente intensificata e dopo avere raggiunto i valori massimi intorno alle 2:20, a partire dalle 3:50, havmostrato un trend in rapido decremento. Dalle 4:20 l’ampiezza media del tremore vulcanico si e’ attestata nel livello medio (dove tuttora permane) e ha raggiunto valori confrontabili a quelli pre-eruttivi intorno alle ore 4:30 UTC. Il centro delle sorgenti del tremore vulcanico e’ localizzato in corrispondenza del Cratere di sud-est, ad una quota di circa 2.700 metri.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 20:00 di lunedì 14 agosto. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti”, spiega in una nota la Sac.”Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea”, conclude la Sac.