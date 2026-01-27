Apertura

Colpo in un supermercato a Raffadali, ladri portano via soldi e merce 

Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’Ard Discount, nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver forzato uno degli ingressi

Ladri in azione a Raffadali. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’Ard Discount, nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver forzato uno degli ingressi. Una volta dentro i malviventi hanno rubato i soldi custoditi nelle casse e anche merce di vario genere.

Il bottino è in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stato il responsabile dell’attività commerciale. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. 

