Sequestrati 3 chili di hashish ad Aragona, la droga era in un pacco postale 

La droga era stata spedita per posta ma non è mai arrivata al mittente per il tempestivo intervento dei carabinieri. Un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, ben tre chilogrammi di hashish, è stato sequestrato dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile in un blitz scattato mercoledì mattina ad Aragona. Il carico, suddiviso in panetti, era dentro uno zaino in pelle che si trovava all’interno di un pacco postale regolarmente spedito.

I carabinieri, ritenendolo “sospetto”, sono intervenuti e hanno intercettato quel plico. Sospetti che si sono rivelati fondati poiché al suo interno vi erano 3 chili di hashish. L’attività investigativa è proseguita successivamente con delle perquisizioni a carico di una donna, mittente del pacco, e del marito. L’inchiesta – coordinata dal pm Matteo Maria Orlando – ipotizza il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti, insomma, sono convinti che tutte quella droga servisse ad alimentare una fiorente attività di traffico di stupefacenti. Il sequestro dello stupefacente è stato convalidato ma le indagini proseguono.