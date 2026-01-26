Apertura

Ladri in abitazione di impiegato, rubata cassaforte con rolex e gioielli 

I ladri si sono intrufolati nell'abitazione di un 61enne di Canicattì riuscendo a portare via la cassaforte

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento di un impiegato 61enne e sradicare l’intera cassaforte. Il bottino, secondo quanto ricostruito, sarebbe ingente: un rolex dal valore di 15mila euro, denaro contante per circa 300 euro, preziosi e gioielli.

A fare la scoperta è stata il proprietario di casa, allertato da uno dei vicini. Il furto è stato messo a segno nei pressi di via Majorana. Al via le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona in grado di aiutarli nell’identificare gli autori. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Sequestrati 3 chili di hashish ad Aragona, la droga era in un pacco postale 
Apertura

Ladri in abitazione di impiegato, rubata cassaforte con rolex e gioielli 
Apertura

“Sistema Montante”, prescritta accusa associazione a delinquere per Brandara e Lo Bello 
dalla Regione

Al via al CEFPAS la formazione per assumere 46 agenti del Corpo forestale
Agrigento

Topi al Politi di Agrigento? I rappresentati d’istituto: “Caso isolato, la scuola ha agito con celerità”
Giudiziaria

Tribunale Caltanissetta, prescrizione per ex governatore siciliano Crocetta
banner italpress istituzionale banner italpress tv