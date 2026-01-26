Ladri in abitazione di impiegato, rubata cassaforte con rolex e gioielli 

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento di un impiegato 61enne e sradicare l’intera cassaforte. Il bottino, secondo quanto ricostruito, sarebbe ingente: un rolex dal valore di 15mila euro, denaro contante per circa 300 euro, preziosi e gioielli.

A fare la scoperta è stata il proprietario di casa, allertato da uno dei vicini. Il furto è stato messo a segno nei pressi di via Majorana. Al via le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona in grado di aiutarli nell’identificare gli autori.