Messina

Maxi blitz antidroga, 15 arresti a Messina

Associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione



Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Messina, nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti, è impegnata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta dalla locale Procura della Repubblica – D.D.A., a carico di 15 indagati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana.

Per le operazioni, coordinate dalla Squadra Mobile di Messina, sono impiegati circa 100 agenti, tra cui personale delle Squadre Mobili di Catania e Siracusa, delle S.I.S.C.O. di Catania e Messina, dei Reparti Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato. 

