Contromano in via Atenea senza patente e assicurazione: quasi 9 mila euro di multa 

In sella ad uno scooter risultato sottoposto a fermo amministrativo, senza casco, senza patente, senza assicurazione e revisione sorpresi a percorrere contromano via Atenea, il salotto buono di Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno sanzionato un sedicenne agrigentino con una maxi multa di 8.800 euro per le numerose irregolarità riscontrate.

Gli agenti li hanno sorpresi durante un giro di perlustrazione della città in una giornata di pioggia e dove vi erano pochissime auto e moto in circolazione. I due ragazzi sono stati individuati subito anche perché non potevano non passare inosservati. Una volta fermati la scoperta e la maxi multa.