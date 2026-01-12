“Carnevale, l’arte del riciclo”: tra tradizione e sostenibilità

Ha preso vita il progetto “Carnevale – L’arte del riciclo”, iniziativa promossa dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e realizzata da Futuris, con il patrocinio del Comune di Sciacca, nell’ambito delle celebrazioni per il 400° anniversario del Carnevale di Sciacca.

La Futuris ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Dirigente Scolastico dell’IISS Tommaso Fazello di Sciacca Leonardo Mangiaracina finalizzato alla promozione dell’arte della cartapesta, della cultura del riuso e della sostenibilità ambientale, attraverso attività laboratoriali, formative e culturali rivolte agli studenti.

Nei giorni scorsi si sono svolti con successo gli incontri presso il Liceo Artistico di Sciacca, alla presenza degli artisti carristi del Carnevale di Sciacca rivolto agli studenti interessati a intraprendere un cammino artistico legato alla realizzazione dei carri allegorici.

Il progetto “Il Carnevale – L’arte del riciclo” nasce come iniziativa di valorizzazione ambientale e culturale, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’arte della cartapesta, intesa non solo come espressione creativa, ma anche come esempio virtuoso di ecosostenibilità e cultura del riuso.

Nell’ambito del progetto saranno anche realizzati manufatti allegorici con materiali di riuso, destinati a essere esposti durante il prossimo Carnevale.

Il percorso si concluderà con un convegno finale, dedicato alla riflessione sul futuro del Carnevale di Sciacca in chiave ecosostenibile e sul 400mo anniversario del Carnevale di Sciacca.