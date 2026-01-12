Muore a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia

È morto a 54 anni Vincenzo Ingrassia, storico agente del Reparto Mobile della Questura di Palermo, dove prestava servizio dal 1991. Per colleghi e superiori era conosciuto come “la roccia”, per la sua affidabilità e la dedizione con cui aveva affrontato oltre trent’anni di lavoro in prima linea.

Appassionato di Harley Davidson, Ingrassia era diventato negli anni uno dei veterani della squadra. È stato stroncato da una malattia contro la quale ha combattuto con tutte le sue forze, senza mai smettere di lottare.

Lascia due figli e il ricordo di un uomo riservato, ma sempre presente, che ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale per intere generazioni di agenti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio all’interno della Polizia di Stato e in tutta la città di Palermo.