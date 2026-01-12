Politica

Muore a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia

Storico agente del Reparto Mobile della Questura di Palermo, dove prestava servizio dal 1991

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È morto a 54 anni Vincenzo Ingrassia, storico agente del Reparto Mobile della Questura di Palermo, dove prestava servizio dal 1991. Per colleghi e superiori era conosciuto come “la roccia”, per la sua affidabilità e la dedizione con cui aveva affrontato oltre trent’anni di lavoro in prima linea.
Appassionato di Harley Davidson, Ingrassia era diventato negli anni uno dei veterani della squadra. È stato stroncato da una malattia contro la quale ha combattuto con tutte le sue forze, senza mai smettere di lottare.
Lascia due figli e il ricordo di un uomo riservato, ma sempre presente, che ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale per intere generazioni di agenti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio all’interno della Polizia di Stato e in tutta la città di Palermo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Al via il servizio pediatria al Comune di San Biagio Platani
di Giuseppe Castaldo

Preso con 357 chili di hashish a Licata, pescatore resta in carcere 
Politica

Muore a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia
Canicattì

Movida violenta, comitato per l’ordine e la sicurezza a Canicattì
Politica

Tuzzolino eletto presidente Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee
Politica

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv