Basta ai rifiuti per strada, Mattia Caramazza lancia la campagna “Favara Pulita, Favara Viva”

E’ partita la campagna “Favara Pulita, Favara Viva”, iniziativa civica di Mattia Caramazza in rappresentanza di tanti cittadini che chiedono un cambiamento concreto, responsabile e duraturo nel modo di gestire e vivere gli spazi pubblici senza rifiuti.

In questo contesto è stata avviata una raccolta firme online tramite Google Form, che ha già superato le 150 adesioni, con l’obiettivo da una parte di mettere pressione sull’amministrazione comunale e sulla ditta responsabile, affinché vengano assunte responsabilità chiare e azioni concrete e dall’altro lato rendere possibile la realizzazione di una campagna educativa strutturata, basata sul comportamento dei cittadini e sulla qualità del servizio.

“L’iniziativa, non nasce come una protesta fine a sé stessa, ma come un percorso costruttivo e propositivo, nasce dalla constatazione che, nonostante la presenza di fondi dedicati e di strumenti come i sistemi di videosorveglianza, l’amministrazione comunale continua a mostrare gravi carenze nell’azione concreta e nella capacità di esercitare un’efficace pressione sulla ditta incaricata del servizio, alla quale spetta anche la responsabilità di educare e sensibilizzare i cittadini al corretto comportamento civico”, ci racconta Mattia Caramazza, giovane che dopo un periodo fuori è ritornato nella sua terra natia.

La proposta è stata ufficialmente protocollata e portata all’attenzione del Consiglio Comunale, consentendo ai cittadini di far arrivare la propria voce nelle sedi istituzionali. L’iniziativa ha inoltre già ottenuto il supporto di alcuni consiglieri comunali, che ne hanno riconosciuto il valore civico e sociale.

“Il prossimo obiettivo, prosegue Mattia Caramazza, è ampliare ulteriormente la raccolta firme, coinvolgendo associazioni, parrocchie e scuole, così da costruire una rete civica ampia e consapevole, capace di esercitare una pressione positiva sia sull’amministrazione comunale sia sulla ditta responsabile, affinché la campagna educativa venga finalmente attuata“.

Accanto alla campagna “Favara Pulita, Favara Viva”, si propone di includere la Giornata della Comunità, iniziativa suggerita dal Consigliere Pasquale Cucchiara, quale momento partecipativo e simbolico di pulizia, unione e cura della città.