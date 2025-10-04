Apertura

Droga e armi, 32enne empedoclino arrestato dopo condanna definitiva 

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a cinque anni, un mese e ventiquattro giorni di reclusione nei confronti di Vincenzo Filippazzo, 32 anni, residente a Porto Empedocle, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio, maltrattamenti e detenzione illegale di armi.

A suo carico è stato emesso un ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri della stazione di Porto Empedocle. I militari dell’Arma, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

I fatti contestati al trentaduenne risalgono al 2018 quando venne arrestato dalla polizia nel corso di una operazione antidroga. All’interno del suo magazzino, nel quartiere dei Grandi Lavori, furono rinvenuti oltre tre chili di hashish, due fucili e diverse munizioni. 

