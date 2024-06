Droga e soldi in casa, arrestato 32enne

I poliziotti del Commissariato di Gela hanno arrestato in flagranza di reato un trentaduenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni involucri contenenti complessivamente 33 grammi di cocaina, 400 euro, un bilancino di precisione, delle bustine in cellophane e altri oggetti utilizzati per il confezionamento di dosi da spacciare. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.