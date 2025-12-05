Apertura

Due morti durante sbarco di migranti, 3 assoluzioni 

In quell’occasione un uomo e una donna persero la vita: il primo a causa della gravissime ustioni riportate durante la navigazione mentre la seconda per asfissia

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

Non hanno commesso il fatto. La Corte di assise di Agrigento, presieduta dal giudice Giuseppe Miceli, ha assolto tre imputati dall’accusa di aver condotto una imbarcazione dalla Libia a Lampedusa con a bordo 124 migranti e di aver provocato la morte, come conseguenza non voluta derivata dalla traversata, di due persone. Il pm Elettra Consoli, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dei presunti scafisti a 17 anni, 9 mesi  e 10 giorni di reclusione.

La vicenda è legata allo sbarco avvenuto a Lampedusa il 29 dicembre 2023. I tre – un ghanese, un nigeriano e gambiano (difesi dagli avvocati Michele Cardella, Santina Lattuca ed Enrica Giummarra) – erano accusati di aver condotto un natante di appena 12 metri, in legno e plastica, con a bordo oltre cento persone. In quell’occasione un uomo e una donna persero la vita: il primo a causa della gravissime ustioni riportate durante la navigazione mentre la seconda per asfissia. Due dei tre imputati furono anche arrestati in seguito allo sbarco. Oggi, dopo la sentenza di assoluzione, sono stati rimessi in libertà.  

