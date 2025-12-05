Akragas,ingaggiato l’attaccante Francesco Vitelli

Dopo aver ufficializzato il ritorno di Gatto, l’Akragas è lieta di comunicare un altro gradito ritorno in maglia biancazzurra che andrà a rinforzare il reparto offensivo. Si tratta di Francesco Vitelli, classe ’90, con un passato in Serie D con le maglie di Bitonto, Castrovillari, Pontedera e Campobasso. Con la maglia biancazzurra Vitelli ha già vinto un campionato di Eccellenza, culminato con la promozione in Serie D.

«Un bomber di razza – ricorda il direttore generale Giancarlo Rosato che ha accolto il difensore – con un curriculum importante e che conosciamo bene, che non a caso ha vinto gli ultimi tre campionati di Eccellenza con tre maglie diverse: nella stagione 2022-23 con l’Akragas allenata da Nicolò Terranova, nel 2023-24 con l’Enna e nel 2024-25 con il Lamezia Terme. Quest’anno ha militato nella prima parte di stagione a Vittoria».

Vitelli ha affermato: «Sono pronto e felice di essere tornato all’Akragas. Già questa estate l’avvocato Rosato mi aveva contattato e ci eravamo sentiti. Non vedo l’ora di giocare: mi piace mettermi a disposizione della squadra, non sono quel tipo di attaccante che cerca la rete a tutti i costi, ma uno che ama lavorare per il gruppo e contribuire ai risultati».

La società ha approfittato dell’apertura delle liste del mercato invernale, decidendo di investire su due calciatori che già conoscono la piazza e che da subito possono mettersi a disposizione del progetto biancazzurro.

Già domenica l’Akragas SLP, alle ore 14:30, sarà impegnata nella sfida contro la Qal’at di Caltagirone, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Promozione, girone D.