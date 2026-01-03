Apertura

Due uomini trovati morti in casa: indagini

Uno è stato trovato disteso nel soggiorno e l'altro nel letto. A scoprirli i vigili del fuoco che sono stati chiamati dai parenti e dai vicini

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Due uomini di 68 anni di Carini (Palermo) sono stati trovati morti in casa in un abitazione in via Gargagliano, nel pomeriggio di ieri. I due sono amici.

Uno è stato trovato disteso nel soggiorno e l’altro nel letto. A scoprirli i vigili del fuoco che sono stati chiamati dai parenti e dai vicini che non avevano notizie da giorni. Non sono state rese note le cause della morte dei due. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale.

