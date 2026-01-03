Catania

Escursionista muore per un malore sull’Etna

I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, purtroppo senza esito.

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Un escursionista è morto a causa di un infarto lungo il sentiero di Monte Gemmellaro, sull’Etna. L’allarme al Soccorso alpino e speleologico è giunto alle 13 e due squadre di tecnici della stazione Etna Sud si sono dirette verso l’area indicata, intercettando l’ambulanza del 118, nel frattempo giunta sul posto, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e del Corpo forestale. Contestualmente è stata inviata l’eliambulanza di stanza all’ospedale Cannizzaro di Catania, con a bordo un medico e un infermiere. L’elicottero del 118, sprovvisto di verricello, è riuscito ad atterrare a valle del Bivacco di Monte Gemmellaro, dove medico ed infermiere hanno proseguito sino al raggiungimento dell’area in cui si trovava l’uomo. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, purtroppo senza esito. La salma è stata trasportata a valle dal Soccorso alpino.

