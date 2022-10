Duecento bare in attesa di sepoltura a Piano Gatta, esposto del Codacons

Il Codacons Agrigento ha presentato un esposto alla Procura, inviandolo anche all’Asp ed alle forze di Polizia interessate, sulle circa duecento bare in attesa di degna sepoltura al cimitero di Piano Gatta. “Le condizioni igieniche, sottolinea il vicepresidente Giuseppe Di Rosa, sono in contrasto con ogni norma di Legge”

“ Ci occupiamo delle problematiche dei cimiteri comunali da oramai tanti anni, oggi gli innumerevoli problemi, anziché venire risolti vengono acuiti, “Sindaco, avete bonificato la parte del cimitero dove sono stati ritrovati ordigni bellici, risalenti verosimilmente alla seconda guerra mondiale? Cosa state facendo per la soluzione del problema?”







“Abbiamo sentito il Sindaco Miccichè in piena campagna elettorale per le regionali assicurare alla città “la consegna a breve di almeno 96 loculi” ed invece, dopo circa 50 giorni(abbiamo pubblicato un timer nella nostra pagina), siamo stati a visitare il cimitero dove tutto tace, i lavori sono ancora in alto mare, le strade sono impercorribili(se piove non puoi fare neppure un passo tra i fanghi) e le bare tenute fuori ogni norma di legge nei locali poco areati e non idonei del cimitero, crescono sempre più di numero(ad oggi se ne contano quasi 160 con 40 tumulate in tombe temporaneamente requisite) la gente soffre le pene dell’inferno a sapere che ci sono defunti che attendono da oltre 2 anni una degna sepoltura."

L'intervista