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Eccellenza, l’Akragas cade a Cefalù: il Lascari vince 1-0 

La squadra di Cammarata continua a mostrare evidenti limiti soprattutto lontano dall'Esseneto

Pubblicato 1 ora fa
Da Angelo Gelo

Una rete di Pucci al 6′ minuto del primo tempo condanna l’Akragas alla terza sconfitta in campionato. La squadra di Cammarata continua a mostrare evidenti limiti soprattutto lontano dall’Esseneto, ancora una volta contro una  squadra che, sulla carta, appariva alla sua portata. La vittoria permette al Lascari-Cefalù di balzare fuori dalla zona play out mentre l’Akragas rimane ancorata nella zona centrale della classifica. Toccherà al tecnico biancoazzurro capire quali siano i motivi della metamorfosi dei suoi e quali siano le soluzioni da adottare.

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