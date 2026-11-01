Eccellenza, l’Akragas cade a Cefalù: il Lascari vince 1-0 

Una rete di Pucci al 6′ minuto del primo tempo condanna l’Akragas alla terza sconfitta in campionato. La squadra di Cammarata continua a mostrare evidenti limiti soprattutto lontano dall’Esseneto, ancora una volta contro una squadra che, sulla carta, appariva alla sua portata. La vittoria permette al Lascari-Cefalù di balzare fuori dalla zona play out mentre l’Akragas rimane ancorata nella zona centrale della classifica. Toccherà al tecnico biancoazzurro capire quali siano i motivi della metamorfosi dei suoi e quali siano le soluzioni da adottare.