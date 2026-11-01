Agrigento

Tracce rosse davanti la sede di Report Sicilia, indagini

Non viene esclusa, al momento, l'ipotesi di un gesto legato alla notte di Halloween

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Tracce di una sostanza rossa, simile a sangue, sono state trovate questa mattina davanti all’ingresso della redazione giornalistica di Report Sicilia, in via Nicone ad Agrigento. A scoprirle e’ stato l’editore Giuseppe Di Rosa, ex consigliere comunale e candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e quelli della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e prelevato un campione da sottoporre ad analisi. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratti effettivamente di sangue, umano o animale, oppure di un’altra sostanza. Non viene esclusa, al momento, l’ipotesi di un gesto legato alla notte di Halloween. La presenza delle tracce proprio davanti alla sede di un organo di informazione ha comunque sollevato interrogativi sulla possibile natura intimidatoria dell’episodio. Informato il pubblico ministero di turno della Procura di Agrigento. (Foto di Report Sicilia)

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