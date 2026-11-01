Enna

Incidente all’interno della galleria Cappuccini: ci sono feriti

L'incidente ha provocato rallentamenti e code lungo l'autostrada.

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’interno della galleria Cappuccini, nel territorio di Enna. Lo rende noto Anas, precisando che nello scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento al km 116,600, sono rimaste ferite alcune persone. L’incidente ha provocato rallentamenti e code lungo l’autostrada. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas, la Polizia stradale e i sanitari del 118 per i soccorsi e la gestione della viabilità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Imprenditore agricolo ucciso a colpi di pistola, cadavere trovato fuori dalla sua auto
Apertura

Shock a Licata, profanate le tombe di famiglia del sindaco e di un assessore 
Apertura

Prima picchia la fidanzata, poi pesta anche i suoceri: arrestato 26enne di Favara
Agrigento

Inchiesta sui centri benessere, confermato sequestro di computer e documenti
Apertura

Stalking e lesioni personali, arrestato ventenne empedoclino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv