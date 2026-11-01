Lampedusa

Migranti gettati in mare aperto da scafisti: soccorsi da ong Nadir

Tutti e otto sono stati recuperati e trasportati a Lampedusa, dove sono sbarcati al molo commerciale.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Otto migranti sono stati soccorsi nel Canale di Sicilia dall’equipaggio della nave Nadir di una ong mentre cercavano di rimanere a galla in mare aperto. Gli uomini, di nazionalita’ afghana, bengalese e pakistana, hanno raccontato di essere stati gettati in acqua dagli scafisti circa venti minuti prima dell’arrivo dei soccorritori. Tutti e otto sono stati recuperati e trasportati a Lampedusa, dove sono sbarcati al molo commerciale. Uno di loro e’ stato accompagnato al poliambulatorio dell’isola per una sospetta frattura a una gamba. Non risultano persone disperse.

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