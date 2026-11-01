Volley Serie B, Scalia Sciacca corsara a Bronte: 3-1 all’Aquila e prima vittoria stagionale

Scalia Sciacca conquista la prima vittoria nel girone H di Serie B. Nella terza giornata, al secondo impegno stagionale dopo il turno di riposo, i saccensi espugnano per 3-1 il campo dell’Aquila Bronte, storicamente avaro di soddisfazioni. Una partita combattutissima, decisa dopo 2 ore e 30 da una clamorosa rimonta nel quarto set.

Avvio sprint per i ragazzi di Maurizio Lopis: prima avanti con autorevolezza, poi raggiunto e infine una lunghissima serie di set-point per entrambe le squadre, chiuso da Vaquer e compagni sul 34-32. Senza storia il secondo parziale, dominato e vinto da Scalia 25-22. La reazione dell’Aquila arriva nel terzo set, vinto 25-20 approfittando di un calo saccense. Copione simile nel quarto: gli etnei scappano e conducono fino al 22-15, facendo affiorare nella testa di Scalia lo spettro della gara di Palermo, persa al tie-break dopo essere stati avanti 2-0. Proprio a tre punti dalla fine del set, sotto di sette lunghezze, parte la rimonta: attacchi, muri vincenti, due set point annullati ai padroni di casa e grande carattere fino al 28-26 che chiude i conti sul 3-1 finale e porta tre punti pesanti in classifica.

Da questa rimonta deve ripartire il futuro nel torneo per la squadra di Lopis, capace di esprimere a tratti la qualità del suo organico, ma ancora troppo discontinua. Prossimo impegno ancora in trasferta, sul campo della neopromossa Giarratana, che ieri ha vinto a sorpresa a Santa Teresa Riva.