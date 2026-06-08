Agrigento

Elezioni, Di Mauro ufficializza la sconfitta: “Vedremo il nuovo sindaco cosa saprà fare”

Il deputato Roberto Di Mauro ammette la sconfitta e commenta l’elezione a sindaco di Michele Sodano

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



“Un risultato in un certo senso che non meraviglia. Adesso ci sarà un governo che dovrà misurarsi con le situazioni che necessitano di una particolare attenzione. Mi auguro che ci sia un consiglio comunale responsabile per assicurare quello che è giusto che sia, una città normale con servizi che funzionano. Il sindaco sarà messo alla prova alla sua prima esperienza e vedremo cosa saprà fare”.

Lo ha dichiarato il deputato regionale Roberto Di Mauro all’uscita del comitato elettorale di Dino Alonge, subito dopo la vittoria di Michele Sodano.

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