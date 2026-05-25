Siracusa

Colpi di pistola nell’auto e nella porta di casa dell’ex compagna: arrestato

Non è stata rinvenuta l’arma da fuoco utilizzata dal 54enne ma, all’interno della sua autovettura, è stata rinvenuta e sequestrata una bottiglia contenente sostanze corrosive

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato un pregiudicato di 54 anni in flagranza differita per atti persecutori. L’uomo, intorno alle ore 23 di ieri, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco attingendo la porta d’ingresso dell’abitazione e l’autovettura dell’ex compagna 35enne per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura, venendo localizzato e fermato pochi minuti dopo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto.  Dagli accertamenti, esperiti dai Carabinieri con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Siracusa, è emerso che alla base del gesto vi sarebbero motivi di carattere personale legati alla mancata accettazione dell’uomo della fine della relazione.

Dalla ricostruzione degli eventi di questa notte, effettuata grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona, è emerso che il 54enne ha, in un primo momento forato con un coltello gli pneumatici dell’autovettura parcheggiata fuori dall’abitazione della ex, per poi tornare alcuni minuti più tardi ed esplodere i colpi di arma da fuoco. Dalle indagini è inoltre stato accertato che l’uomo, già nei giorni precedenti, avrebbe minacciato di sfregiare la donna con l’acido.

Non è stata rinvenuta l’arma da fuoco utilizzata dal 54enne ma, all’interno della sua autovettura, è stata rinvenuta e sequestrata una bottiglia contenente sostanze corrosive.

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