Caltanissetta

L’inchiesta sulla frana di Niscemi, Schifani non risponde ai pm e rilascia dichiarazioni spontanee

La Procura di Gela ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli indagati al momento sono 13

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il presidente della Regione, Renato Schifani, stamane, nell’ambito dell’indagine sulla frana di Niscemi, si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere. Il governatore, dinanzi al procuratore capo Salvatore Vella e agli altri pm che indagano, ha reso delle dichiarazioni spontanee. Anche lui, cosi’ come ha fatto la scorsa settimana, l’ex presidente della regione Rosario Crocetta, ha consegnato ai magistrati, che si sono recati a Palazzo d’Orleans, a Palermo, una memoria difensiva e alcuni documenti. La Procura di Gela ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli indagati al momento sono 13. Tra loro gli ultimi quattro ex presidenti della Regione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

La droga sull’asse Villaseta-Palermo, assolti tutti gli agrigentini 
Apertura

Mafia, massoneria e politica a Licata: due condanne e cinque assoluzioni 
Agrigento

Fermato dai Vigili da in escandescenze e chiama il 112: denunciato avvocato
Apertura

Maltratta l’ex convivente, arrestato 38enne di Canicattì
Apertura

Due giovani morti in incidente stradale: avevano 21 e 23 anni
banner italpress istituzionale banner italpress tv