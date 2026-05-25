L’inchiesta sulla frana di Niscemi, Schifani non risponde ai pm e rilascia dichiarazioni spontanee

Il presidente della Regione, Renato Schifani, stamane, nell’ambito dell’indagine sulla frana di Niscemi, si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere. Il governatore, dinanzi al procuratore capo Salvatore Vella e agli altri pm che indagano, ha reso delle dichiarazioni spontanee. Anche lui, cosi’ come ha fatto la scorsa settimana, l’ex presidente della regione Rosario Crocetta, ha consegnato ai magistrati, che si sono recati a Palazzo d’Orleans, a Palermo, una memoria difensiva e alcuni documenti. La Procura di Gela ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli indagati al momento sono 13. Tra loro gli ultimi quattro ex presidenti della Regione.