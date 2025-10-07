Giudiziaria

“Atti sessuali con una minorenne”, chiesta condanna per un commerciante 

Nei confronti di un commerciante bengalese - titolare di un negozio nel centro di San Leone - accusato di atti sessuali con una minorenne

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione. È la richiesta di condanna avanzata dalla procura di Agrigento nei confronti di un commerciante bengalese – titolare di un negozio nel centro di San Leone – accusato di atti sessuali con una minorenne.

La vicenda risale al settembre dello scorso anno e scaturisce dalla denuncia della madre della ragazzina. Racconto che la donna ha poi confermato anche in aula durante l’incidente probatorio. Secondo l’accusa, il commerciante avrebbe bloccato e baciato in bocca la minorenne che si trovava all’interno del suo negozio.

Il cinquantanovenne ha sempre respinto le accuse. Il processo è in corso davanti il giudice per l’udienza preliminare, Alberto Lippini. Il prossimo 9 dicembre al via l’arringa difensiva dell’avvocato Davide Casà. La persona offesa si è costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Giovanni Crosta. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Cadono dal ponteggio durante lavori a Villaggio Mosè, due operai in ospedale 
Agrigento

Agrigento, da oggi in funzione i bagni pubblici tra via Imera e piazzale Rosselli
Sicilia by Italpress

Pietro Ivan Maravigna è stato eletto componente della Corte dei conti
Cronaca

Cade per strada e muore sbattendo la testa, disposta autopsia
Apertura

Le ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l’ispezione (VIDEO)
Giudiziaria

Era accusato di due tentati omicidi, assolto