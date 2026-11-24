Avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria che gli aveva applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa l’allontanamento dalla casa familiare. I carabinieri di Comitini, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip di Agrigento, hanno arrestato un operaio sessantenne residente ad Aragona. Il giudice, accogliendo la richiesta della procura, ha applicato nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari. L’uomo era coinvolto in un’inchiesta su maltrattamenti e soprusi ai danni dell’ex compagna, una donna di dieci anni più giovane.