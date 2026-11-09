A scuola con un coltello a serramanico, denunciato un 14enne

La Polizia di Stato ha denunciato un 14enne che è andato a scuola con un coltello a serramanico. Ad allertare la Sala Operativa della Questura di Catania è stato una docente dell’istituto scolastico catanese frequentato dal ragazzino, che aveva visto fuoriuscire dalle tasche dei pantaloni del minore la lama di un coltello.Da qui l’intervento immediato dei poliziotti della squadra volanti che hanno agito in modo discreto e sicuro, in modo da non turbare la comunità scolastica.

L’alunno è stato fermato dai poliziotti ed affidato alla madre, avvisata dalla dirigenza della scuola.Il coltello è stato sequestrato e il 14enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.